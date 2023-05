OM – Angers (2-1) : Guendouzi veut tout donner pour la fin de saison

L’OM l’emporte 3-1 face à Angers. Marseille encaisse le premier but à la 28e minute, avant que Sanchez, Payet et Veretout ne permettent à Marseille de s’imposer. L’OM reste à 2 points de Lens et a désormais 8 points d’avance sur Monaco. A la fin du match, Mattéo Guendouzi exprime sa fierté d’avoir renoué avec la victoire.

L’OM a concédé l’ouverture du score à la 28e minute sur un but de Sima. Mais Alexis Sanchez égalise à la 34e sur un centre de Clauss. Marseille pousse en deuxième mi-temps. Et trois minutes après le retour des vestiaires Payet donne l’avantage à l’OM. Avant que Veretout ne fasse le break à la 77e minute sur un pénalty. Plus rien ne sera marqué. À la fin du match, au micro de Prime Video, Mattéo Guendouzi se félicite de la réaction des siens après la défaite contre Lens, la semaine dernière. Voici l’extrait de Guendouzi, après la rencontre.

On avait à cœur de se rattraper aujourd’hui

« Ca fait toujours du bien de gagner à domicile, se réjouit Mattéo Guendouzi, au micro de Prime Vidéo. On était dans une situation délicate en perdant ce match contre Lens. On avait à cœur de se rattraper aujourd’hui. Ca va être difficile jusqu’au bout, il ne reste que trois matchs. Donc on va tout donner pour ramener le plus de points et évidemment se qualifier pour la Ligue des Champions.«