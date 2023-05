OM – Angers (3-1) : Tudor est fier de ses joueurs

L’OM remporte son match 3-1 face à Angers. Sanchez, Payet et Veretout ont marqué. Marseille revient à deux points de Lens et creuse l’écart sur Monaco avec 8 points d’avance. A la fin du match, Igor Tudor se félicite de la prestation de ses joueurs, surtout après l’ouverture du score défavorable.

Le SCO a ouvert le score à la 28e minute sur une contre attaque. Six minutes plus tard, Sanchez, sur un centre de Clauss, égalise. A la 48e minute Payet, permet à l’équipe de mener. Et Veretout marque le dernier but à la 77e sur un pénalty. A la fin du match, le coach marseillais a souligné la réaction de ses hommes. Et veut toujours croire en une deuxième place pour la fin de saison. Voici l’extrait de Tudor au micro de Prime Vidéo.

On croit toujours à la deuxième place

« Il n’y a jamais de matchs faciles, déclare Igor Tudor à Prime Vidéo. On aurait dû marquer en premier. On a perdu du rythme et ils ont marqué le premier but. Félicitations à eux. On a mieux joué en deuxième mi-temps et on peut être fier de nous. On savait qu’Angers jouait bas et qu’on n’allait pas avoir beaucoup d’espaces. Je voulais avoir des joueurs capables de faire des différences en un contre un. On a eu beaucoup d’occasions, ça, c’est important. On croit toujours à la deuxième place bien sûr. On ne sait jamais ce que Lens peut va faire. Tout est encore possible.«