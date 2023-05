OM – Angers (3-1) : Veretout y croit toujours !

L’OM s’est imposé 3-1 contre Angers, grâce à Sanchez, Payet et Veretout, malgré l’ouverture du score du SCO. Marseille revient à deux points de Lens et creuse l’écart sur Monaco avec 8 points d’avance. A la fin du match, au micro de Prime Video, Veretout affirme qu’au moindre faux pas des sangs et ors, l’équipe en profitera.

Angers ouvre le score à la 28e minute. Mais six minutes plus tard Sanchez égalise. A la 48e minute Payet donne l’avantage. Et Veretout scelle la victoire sur pénalty à la 77e minute. Le numéro 27 en a profité, à la fin du match, pour affirmer que l’espoir est toujours présent pour rattraper les Lensois. Voici l’extrait de Jordan Veretout au micro de Prime Vidéo.

🗣️ Jordan Veretout prévient le @RCLens : « À eux de ne pas faire un faux pas ! »#OMSCO pic.twitter.com/VsY4WrAI2w — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 14, 2023

C’est tous ensemble qu’on pourra chercher cette deuxième place

« Le match c’est un ensemble et c’est toute une équipe qui gagne, pas seulement les buteurs, explique Jordan Veretout au micro de Prime Vidéo. C’est tous ensemble qu’on pourra aller chercher cette deuxième place. On ne lâchera pas. Lens est devant d’accord. Mais à eux de ne pas faire un faux pas, parce qu’on sera derrière.«