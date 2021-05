OM – Angers (3-2) : Les marseillais peuvent dire merci à Milik !

L’Olympique de Marseille arrache une victoire face au SCO Angers (3-2) grâce à un triplé de Milik. Les marseillais ont tremblé jusqu’au bout, mais réalisent très belle opération dans la course à la cinquième place.

OM 3 2 Angers Milik 9′ Milik 48′ 57′ Pereira Lage 86′ Romain Thomas Milik 90+2

Le Onze de Départ :

Mandanda

Lirola, Alvaro, Caleta Car, Sakai

Kamara, Rongier

Thauvin, Payet, Henrique

Milik

Le match

Jorge Sampaoli a décidé de se passer des services de Nagatomo mais aussi de Balerdi. Sakai est aligné côté gauche dans une défense à 4, Henrique comme ailier gauche et Rongier au milieu avec Kamara. Cette fois, l’OM est bien rentré dans son match.

Sur une nouvelle action collective amorcée par un une-deux entre Rongier et Kamara, Payet lance parfaitement Lirola dans son couloir gauche, l’espagnol centre pour Milik qui place sa tête plein axe. Benardoni l’a touche mais pas suffisamment (1-0/9′). L’OM enchaine avec une belle frappe de Payet à l’entrée de la surface, puis de Lirola côté gauche, Benardoni décisif dans le deux cas !

Lirola est encore bon dans l’orientation du jeu et trouve Payet, sa frappe est contrée. Sur le corner Sakai trouve la barre suite à une remise de Milik (21′). Le match est rythmé, Milik aurait pu doubler la mise suite à une belle passe de Payet et un ballon piqué mais l’international polonais était hors jeu (31′). Angers s’offre une grosse occasion, suite à une relance hasardeuse de Luis Henrique, Fulgini trouve Bobichon dans la surface qui frappe à côté (34′). Ça combine toujours bien côté marseillais, Thauvin et Henrique se trouve bien mais la frappe du futur joueur des Tigres s’envole… c’était son mauvais pied (39′). Benardoni est encore décisif, il stoppe du pied une frappe de Milik trouvé par Henrique (41′). Marseille peut avoir des regrets sur cette première période mais les marseillais ont buté sur un très bon Bernardoni !

L’Olympique de Marseille réalise toutefois le break dès l’entame de la première période grâce à un deuxième but de l’attaquant polonais Arkadiusz Milik. Un vrai but d’avant centre en total maitrise (48′, 2-0). L’OM mène désormais 2-0 mais les angevins vont rapidement réduire le score. Sur un corner, Pavlovic dévie le ballon de la tête au point de penalty, Pereira Lage a le réflexe de mettre la tête pour la mettre au fond à bout portant (2-1, 57′)

Marseille continue de se créer des occasions mais manque de réalisme dans le dernier geste. Milik est tout proche du triplé mais le buteur polonais croise malheureusement trop sa frappe à l’entrée de la surface (75′).

L’OM a raté trop d’occasions et se fait punir en fin de match. Sur une sortie ratée de Mandanda, Romain Thomas n’a plus qu’a pousser le ballon au fond des filets (86′- 2-2)

Dans le temps additionnel Ahmadou Bamba Dieng s’écroule dans la surface après un tacle de Romain Thomas. Les Marseillais obtiennent un penalty. Milik le transforme sans trembler et offre une précieuse victoire dans la course à la 5e place…