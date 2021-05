OM – Angers (3-2) // Les Notes de FCM : Triplé de Milik… Lirola, Henrique, le danger est venu des côtés !

L’Olympique de Marseille recevait Angers ce dimanche. La rencontre s’est terminée sur le score de 3-2 pour les Marseillais. Voici les notes des joueurs alignés par Jorge Sampaoli !

Retour sur les prestations individuelles des Olympiens dans les Notes de FCM.

LES JOUEURS

S.Mandanda : 6/10

Le numéro 1 bis n’a qu’à bien se tenir…

Ce dimanche au micro de Téléfoot, Steve Mandanda a affirmé qu’il n’était pas contre l’arrivée d’un nouveau gardien de but mais qu’il devra savoir qu’il est toujours là. Ce dimanche face à Angers, il a une nouvelle fois montré qu’il était au niveau. Lors des rares attaques angevines, il a répondu présent. Pas vraiment coupable sur les deux buts des hommes de Stéphane Moulin.

P.Lirola: 7/10

La Fiorentina devrait même réclamer plus d’argent !

Encore un match abouti de la part de Pol Lirola ! Le latéral droit a été positionné dans une défense à 4 cette fois-ci. Malgré le fait qu’il soit plus bas sur le terrain, l’Espagnol n’a pas hésité à monter et à se montrer percutant. Il offre une merveilleuse passe décisive à Arek Milik, tente sa chance d’une frappe du droit quelques minutes après… Il enchaîne les centres, les dribbles et les passes en retrait. Si la Fiorentina négociait à la hausse, cela n’aurait rien de choquant !

Alvaro.G : 5/10

Il a encore failli prendre un rouge !

Dans cette défense à 4, Alvaro avait moins d’aide pour empêcher les adversaires de frapper aux buts de Mandanda. L’Espagnol n’a pas démérité, a été solide et combatif comme à son habitude. Pas de dépassement de fonction dans la relance, il préfère assurer en revenant derrière avec Mandanda. En fin de match, il fait un retour important pour sauver le gardien marseillais… Sur le but du 2-2, il conteste trop et se prend un jaune. Il aurait pu prendre le rouge tant il a hurlé sur l’arbitre.

D. Caleta-Car : 4,5/10

Il aurait aussi pu être sur le banc avec Balerdi…

L’ombre de lui-même dans cette seconde partie de saison, le Croate n’a pas eu le réveil tant attendu pour la dernière au Vélodrome de la saison. Quelconque dans ce match, le défenseur central a été solide sur le peu de coups qu’il a eu à jouer. Pas vraiment dangereux sur les corners de Payet, il a seulement géré ses duels avec Diony. Perrin aurait sûrement fait la même prestation…

H.Sakai : 5/10

Il méritait un hommage pour sa dernière au Vélodrome…

On a beaucoup parlé du dernier match de Thauvin au Vélodrome mais cela devrait également être l’ultime match du Japonais dans l’antre marseillaise. Vu que rien n’est officiel, les supporters n’ont pas entreposé de banderole pour lui. Sur le terrain, il a été solide sans pour autant être étincelant. Positionné à gauche, il a fait le travail défensif mais n’a pas apporté grand-chose offensivement. Il percute Mandanda dans les airs ce qui offre le but d’égalisation aux Angevins. Milik et Dieng sauvent son erreur quelques minutes plus tard !

V.Rongier : 5,5/10

Il gagne des points aux yeux de Sampaoli pour la saison prochaine

On a souvent loué son efficacité lorsqu’il était associé à Sanson sous AVB. A la sortie de Kamara face à Reims, il a brillé aux côtés de Gueye. Titularisé ce dimanche avec le minot marseillais à la place de l’ancien havrais, suspendu, il a une nouvelle fois été précieux dans le jeu vers l’avant. Avec son profil différent des deux autres milieux défensifs, il apporte de la percussion, casse des lignes avec de petits pas ou des passes. Toujours trop de nervosité et des fautes évitables… Mis à part ça, il gagne des points aux yeux de Sampaoli pour la saison prochaine ! Remplacé par Benedetto qui offre un superbe ballon piqué à Dieng. Le Sénégalais gagne le penalty sur cette action.

B.Kamara : 6/10

Sa dernière au Vélodrome, vraiment?

Sur Twitter, Kamara a publié un message qui a stressé les supporters marseillais : En anglais, le minot a dit qu’il s’agissait du dernier match au Vélodrome. De la saison ou de sa carrière? Quoi qu’il en soit, il a livré une prestation qui nous donne envie de le voir encore sous le maillot marseillais à la rentrée. Titulaire comme à son habitude, il a été sérieux et appliqué, précieux dans la récupération du ballon et la construction du jeu. Moins en vue que lors des premiers matchs sous Sampaoli mais il reste très intéressant dans l’entre-jeu marseillais.

F.Thauvin : 5/10

Il n’aura pas réussi à marquer pour sa dernière…

En conférence de presse, Florian Thauvin est revenu sur son choix de quitter l’OM… Un soulagement pour le numéro 26 qui a tout fait pour marquer son but et écrire une belle dernière page de son histoire à Marseille. Le sort en a fait autrement puisqu’il trouve la barre sur sa frappe et ne se retrouve jamais vraiment en bonne position pour tromper Bernardoni. Sorti à la 81′ à la place de Dieng qui offre le penalty aux Marseillais ! Milik le transforme. Le jeune sénégalais a apporté de la fraîcheur et de la vitesse en cette fin de match.

D.Payet : 7/10

On le veut à ce niveau-là la saison prochaine !

Moins efficace que face à Reims mais la qualité était au rendez-vous ! Bien plus appliqué et impliqué que lors des deux derniers matchs, le numéro 10 a apporté toute sa classe et sa vista. De magnifiques passes vers l’avant pour tenter de trouver Milik, Henrique ou Lirola dans la profondeur. Quelques frappes vers les buts de Bernardoni mais le gardien angevin s’est imposé. A noter sa superbe passe décisive en première intention pour Milik, offrant le second but du Polonais.

Luis Henrique : 6,5/10

Il doit être l’un des hommes forts de la saison prochaine !

Placé sur le côté gauche du trident d’un 4-2-3-1, le Brésilien a su se jouer de sa vitesse afin de se défaire des défenseurs angevins. Avec des attaquants remuants dans la surface, il a pu livrer de beaux centres qui n’ont malheureusement pas été transformés. Il lui reste encore quelques petites imperfections à gommer comme la prise d’initiatives en un contre un… On compte sur Sampaoli pour parfaire le jeune brésilien qui a tout l’avenir devant lui. Amavi l’a remplacé à la 81′ mais n’a pas pu vraiment peser sur la rencontre. Une belle chevauchée en fin de match pour nous rappeler qu’il a toujours des jambes !

A.Milik : 9/10

On espère que ce ne sera pas son dernier triplé…

C’était la première fois qu’Arek Milik inscrivait un triplé sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Bien servi par Pol Lirola, le buteur polonais s’est illustré par son sang-froid qui lui a permis d’ouvrir le score de la tête. Payet le trouve dans la profondeur et la lucidité de l’ancien joueur du Napoli fait toute la différence, il trompe Bernardoni du gauche. En toute fin de match, le Polonais inscrit son troisième but sur penalty. L’OM a besoin d’un attaquant de son calibre pour l’avenir. Remplacé en fin de match par Balerdi qui n’a eu que quelques secondes sur le terrain.

LE COACH

Jorge Sampaoli : 7/10

Le 4-2-3-1 doit être installé la saison prochaine !

Fini les défenses à 3? Balerdi n’a pas joué lors de cette rencontre, Sakai a remplacé un Amavi trop juste physiquement… Henrique à gauche avec un Payet en 10 et Thauvin à droite pour servir Milik seul en pointe. Voici à quoi pourrait ressembler le dispositif mis en place par le coach la saison prochaine… Cela a en tout cas offert un joli spectacle aux supporters qui étaient devant leur écran et c’est ce qu’ils attendent de lui ! L’Argentin a perdu son sang-froid en fin de match et a pris un carton rouge pour avoir hurlé sur l’arbitre… Il ne sera certainement pas sur le banc pour la dernière rencontre à Metz dimanche prochain.