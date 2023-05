OM – Angers : Clauss demande en demande beaucoup plus !

L’OM et Angers se quittent sur le score de 1-1 à la pause. Sima a ouvert le score à la 28e minute avant que Sanchez n’égalise à la 34e. Avant de rentrer aux vestiaires, Jonathan Clauss s’est arrêté au micro de Prime Vidéo. Le latéral demande encore plus d’effort durant le deuxième acte.

On a été un peu attentiste

« On encaisse un but sur un contre, explique Jonathan Clauss à Prime Vidéo. Je pense qu’on a été un peu attentiste et on s’est tiré une balle dans le pied. Après on a bien réagi en égalisant avant la pause. Maintenant il va falloir y aller deux voire trois fois plus pour aller gagner. Angers joue en bloc bas et ils nous contrent. On a du mal à poser notre jeu. Il faut qu’on soit plus patient. Mais ça va venir.«