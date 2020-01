OM – Angers / Landreau : « Je ne comprends pas les sifflets des supporters marseillais ! »

L’OM a terminé sa rencontre sur un score de 0-0 face à Angers au Vélodrome… A la fin du match, les supporters marseillais ont fait entendre leur colère. Mickaël Landreau ne comprend pas cette réaction.

Ce samedi, l’OM n’a pas réussit à prendre les trois points face à Angers au Vélodrome. La rencontre s’est soldée par un 0-0 qui ne changera rien au classement. Villas-Boas et ses joueurs ont toujours 5 points d’avance sur le Stade Rennais, actuel troisième de Ligue 1.

C’est déjà incroyable d’être deuxième

Sur Canal + dans le Canal Football Club, Mickaël Landreau a évoqué ce match nul. Pour lui, c’est un bon résultat et la réaction des supporters marseillais n’est pas justifiée.

« Il n’y a rien de surprenant. Avant la rencontre, on pouvait s’attendre à ce genre de match. Je trouve que c’est un bon résultat pour l’OM. Personnellement, je ne comprends pas les sifflets. Tu n’as pas Payet, t’es face à Angers, c’est la 3e meilleure défense du championnat si on enlève les 6 buts pris à Lyon en début de saison. C’est l’une des équipes les plus difficiles à bouger et à déstabiliser. C’était sûr que l’on allait pas voir un match à 10 000 occasions ! Si je suis supporters de l’OM, je les encourage ! C’est déjà incroyable d’être deuxième. C’est un bon point de pris et ils doivent continuer comme ça ! »

Mickaël Landreau – Source : Canal +