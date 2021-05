OM – Angers : Le onze marseillais avec trois choix forts de Sampaoli !

Voici le onze de départ qu’a décidé d’aligner l’entraineur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli. Pour affronter le SCO d’Angers ce soir à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le coach argentin peut s’appuyer sur Luis Henrique, Hiroki Sakai et Valentin Rongier pour remplacer Nagatomo, Balerdi et Gueye !

Le onze de l’OM en 5-3-2



Mandanda

Lirola Sakai Alvaro Caleta-Car Luis Henrique

Thauvin Kamara Rongier

Payet Milik