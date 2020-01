OM – Angers : Les probables titulaires marseillais

L’Olympique de Marseille reçoit aujourd’hui Angers avec la possibilité de faire une belle opération au classement après le match nul des rennais hier soir à Nice. Mais avec quel onze ?

La problématique est connue depuis plusieurs jours : il faudra faire sans Dimitri Payet ! Et sans Boubacar Kamara et Bouna Sarr également. De grosses absences donc (pour cause de suspensions) qui pourraient peser lourd dans la créativité du onze aligné par André Villas-Boas cet après-midi.

En défense les absences de Kamara et Sarr enlèvent tout doute quant au quatuor aligné devant Steve Mandanda. Au milieu aussi peu de surprises à prévoir avec l’habituel trio Strootman/Sanson/Rongier qui devrait tenir sa place. Benedetto en pointe, Nemanja Radonjic sur un côté de l’attaque et qui de l’autre ?

Valère Germain et Maxime Lopez semblent en ballottage pour occuper le dernier poste vacant. L’Équipe penche cependant pour le premier dans sa compo du jour…

Les titulaires marseillais probables :

Mandanda

Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi

Strootman

Rongier – Sanson

Germain – Benedetto – Radonjic