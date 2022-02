OM – Angers : Les regrets de Baticle, « on avait une mainmise sur le match »

L’entraîneur d’Angers Gérald Baticle s’est exprimé en conférence de presse après la lourde défaite du SCO à Marseille ce vendredi. Le coach était déçu surtout du scénario…

Une aberration de mener 2-0 au Vélodrome et de prendre le 2-1 sur un contre — Baticle

A lire : Milik : » ça montre que je suis de retour ! »

Baticle : « On a fait un bon début de match, on avait une main mise sur le match. À chaque récupération, on avait le sentiment de pouvoir les piquer. Le 2-1 est vraiment un tournant. C’est le plus important, il nous a déséquilibré. » #OMSCO — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 4, 2022

« Secouer les Marseillais comme ça me donne beaucoup d’optimisme pour la suite. On a fait un bon début. On sentait qu’on était solides, et qu’à chaque récupération, il pouvait se passer des choses, c’était difficile pour notre adversaire. On avait une mainmise sur le match, on était bien équilibrés et on avait des possibilités. L’un des premiers tournants, c’est le 2-1, la réduction du score de l’OM. Il aurait fallu tenir plus longtemps pour les faire douter, cela nous aurait permis de rester en équilibre, cela laissait les Marseillais légèrement en dehors du match et on aurait même pu alors alourdir le score.

Il y en a d’autres, des buts et tournants marseillais après, mais celui-là est le plus important, voilà la plus grosse erreur. A 2-1 pour nous, le stade a poussé, ils ont repris beaucoup d’espoir, d’énergie, c’est devenu plus dur pour nous, on a accusé le coup. Le second tournant est offensif, on a une belle situation de contre, bien menée, et Azzedine (Ounahi) en un-contre-un réalise mal la finition (44e).

On cherche à jouer, à gêner l’adversaire, ça implique des prises de risque. Notre élan positif nous a fait faire des mauvais choix, on doit les assumer ensemble. Ensuite, il y a une grosse pression des Marseillais, ils ont mis le pied sur le ballon et accéléré. Il y a dans ces matchs des équilibres, c’est eux qui ont réussi à l’inverser. Il ne fallait pas arrêter de jouer, mais jouer différemment. Pour moi c’est une aberration de mener 2-0 au Vélodrome et de prendre le 2-1 sur un contre… Mais notre plan de jeu, c’était jouer. On a eu une possibilité avant la pause de reprendre l’avantage. En deuxième période, on a eu trop de manques défensifs. C’est un axe de travail. » Gérald Baticle – source : Conférence de presse / L’Equipe (04/02/2022)

Pour revoir l’intégralité de la conférence de presse de Gérald Baticle