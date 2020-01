OM – Angers : Un match important pour Mandanda dans l’optique des Bleus ?

Le gardien de l’Olympique de Marseille réalise une très bonne saison pour le moment. À n’en pas douter, il aura encore envie de briller cet après-midi…

En effet, selon L’Équipe, Franck Raviot entraîneur des gardiens de l’équipe de France devrait être dans les tribunes du Stade Vélodrome cet après-midi. Il supervisera Steve Mandanda.

L’historique gardien olympien a fait son retour dans le groupe de Didier Deschamps en octobre après avoir été temporairement écarté du groupe international en raison de ses piètres performances l’an dernier. Avec l’Euro en ligne de mire, nul doute que la motivation sera à son paroxysme en cette fin d’exercice pour beaucoup de joueurs dont le capitaine marseillais…

« Marcelo Bielsa et André Villas-Boas sont totalement différents ! Chacun à sa méthode, sa façon de faire mais ce sont deux méthodes qui fonctionnent. J’ai eu la chance de travailler avec les deux et même si les méthodes sont différentes, je prends du plaisir avec les deux. (…) Sur un plan collectif, on fait vraiment une bonne première partie de saison cette année. Je pense que quand on commence la première journée, pas beaucoup de monde nous attendait à cette place à la trêve. Le coach a su trouver le bon système, la bonne méthode pour emmener chaque joueur à 100% de ses capacités. Et aujourd’hui chacun à son rôle, dans son poste est au mieux. L’équipe est bien mais ce n’est pas le plus important. J’ai eu l’occasion d’être champion d’automne avec Marcelo Bielsa et au final, on a terminé cinquième ou quatrième. Ça ne veut strictement rien dire. Je préfère être placé là où on est aujourd’hui mais encore une fois, le bilan et la satisfaction, si il doit y en avoir, ce sera en fin de saison. »

Steve Mandanda – Source : Conférence de presse du 19 décembre 2019