OM : Anigo est cash, avec les mêmes moyens que le PSG, Marseille aurait une deuxième LDC !

José Anigo, ancien directeur sportif de l’Olympique de Marseille, affirme que si l’OM avait disposé des mêmes moyens financiers que le PSG, le club aurait probablement remporté une coupe d’Europe. Il souligne ainsi les inégalités financières qui affectent les performances des deux clubs dans le football français.

Dans le paysage du football français, la rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est légendaire. Alors que le PSG continue d’accumuler les titres et les ressources financières colossales, José Anigo, ancien directeur sportif de l’OM, soulève une question sur la différence entre les deux clubs, à quelques heures du Classique. « Si l’OM avait eu les mêmes moyens financiers que le PSG depuis plusieurs années, je suis certain qu’ils auraient déjà gagné une coupe d’Europe pour plein de raisons. Je vous le garantis, je le pense vraiment, » déclare-t-il sur RMC ce dimanche.

Anigo : « Ce PSG-OM, avec nos minots, restera gravé»

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à accueillir le Paris Saint-Germain ce dimanche au stade Vélodrome, le Classico promet, comme toujours, d’être un rendez-vous électrique. Dans l’attente de ce grand choc, plusieurs anciens joueurs marseillais reviennent sur leurs souvenirs les plus marquants face au PSG, révélant toute l’intensité et l’émotion qui entourent ce duel historique entre les deux clubs rivaux.

« Ce PSG-OM est le match qui m’a laissé le plus d’émotions, pour de multiples raisons. C’était celui où nous avons joué avec nos jeunes et avons fait un nul (0-0), dans un match compliqué, car on n’était pas favoris. Il y avait eu un conflit entre Pape Diouf et Frédéric Thiriez, ce dernier ne voulant pas que nos supporters se déplacent. Pape voulait annuler notre venue, mais la direction, notamment Louis-Dreyfus, préférait qu’on joue. Finalement, je lui ai suggéré d’y aller avec l’équipe B, et il a accepté. On est partis le matin même en train, chose inhabituelle. C’était tendu, mais plus le match avançait, plus le score restait nul, et on voyait qu’on pouvait faire un bon résultat. À la fin, on a réussi à tenir ce 0-0. En rentrant à l’hôtel, on a fait la fête comme jamais. Le lendemain, en arrivant à la gare Saint-Charles, on avait l’impression d’avoir gagné un trophée. Ce match restera dans l’histoire pour les supporters, car il symbolise l’excès de folie et l’honneur qui définissent l’OM. Je me souviens de Pape, soulagé et heureux à la fin du match. On avait fait passer les dirigeants parisiens pour des imbéciles. Ce souvenir représente pour moi l’amour que j’ai pour l’OM. Maintenant, j’espère que l’OM gagnera le prochain Classico. »