OM – Annecy CDF : L’infinie tristesse de Tudor

L’OM est éliminé de la coupe de France aux tirs au but par Annecy. Après le match, au micro de beIN Sport, Tudor exprime sa grande déception d’avoir été sorti à ce stade de la compétition.

Annecy se qualifie pour les demi finale de la coupe de France au détriment de l’OM. Les marseillais ont été très en dessous de leur niveau et ont été menés 1-2 de la 59ème à la 96ème minute.

Nous voulions donner quelque chose à ce club

»Nous sommes très tristes. Nous voulions donner quelque chose à ce club et à tous ces fans. Annecy a fait un bon match. Notre grande faiblesse c’est d’avoir concédé deux buts. Nous avons trop respecté notre adversaire. Dans ce genre de match où tout est à l’envers on ne voit que le mauvais côté. Nous avons manqué un pénalty et un tir au but. » Igor Tudor – Source : beIN Sport (1/03/2023)