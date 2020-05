OM vs Lyon : Anthony Lopes se dit victime suite aux incidents à Marseille…

Auteur d’une gifle sur un membre du staff marseillais en 2018 après le match face à l’OM, le gardien lyonnais s’est exprimé sur son geste.

Après la défaite face à Lyon en Mars 2018 au stade Vélodrome (2-3), Anthony Lopes avait dépassé les limites. Dans un chaos total, il a giflé un membre du staff de l’Olympique de Marseille. Un geste qu’il regrette aujourd’hui…

Je m’en suis voulu– Lopes

« Je m’en suis voulu pour ma famille. C’est tout. Parce que ça leur a fait énormément de mal. Après, voilà, il y a des choses qui se passent. Bien sûr, les images qu’ils passent, c’est quand on voit un gant bien fluo qui passe au-dessus de tout le monde et qui fait ce qu’il a fait bien sûr. Après, peu de personnes savent ce qu’il s’est passé, mais le grand fait marquant a été ce gant fluo… Autour d’un joueur, il y a des familles, des amis, des enfants, plein de monde. Les familles seront touchées et c’est ce qui touchera le joueur. Et la plupart du temps, tu plonges. Tu vois tes proches dans un état de tristesse et c’est là que ça te touche et que tu peux avoir un peu nervosité, de haine. On est comme tout le monde. Il y a des limites à ne pas franchir ». Anthony Lopes— Source: Foot Mercato