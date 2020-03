OM : Aprés Benedetto, Aké, Mendy, Cabella et JUL relèvent le #PQchallenge

Tout le monde est confiné du coup il faut trouver des occupations. Le défenseur central de l’OM, Alvaro a lancé le #PQchallenge, jongler avec un rouleau de papier toilette et a lancé le défi à ses coéquipier de l’OM…

Après Benedetto, c’est au tour de Marley Ake d’accepter le défi tout comme deux anciens joueurs de l’OM qui se sont aussi pris au jeu. En effet Benjamin Mendy et Rémy Cabella ont eux aussi publié une vidéo avec un jeu à trois pour le défenseur de City. Enfin, le rappeur JUL a lui aussi participé à ce #PQchallenge !

Keepers got no chance with that one, he’s put it top nickel! 🔥 @benmendy23 takes his time spots the late runner who makes no mistake 💪

🔵 #ManCity pic.twitter.com/gWVwaHRTdd

— Manchester City (@ManCity) March 17, 2020