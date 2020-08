OM : Après le Bayern, le calendrier des prochains matchs amicaux (date, heure, chaîne TV) !

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec ses matchs de préparation ! Après avoir battu Pinzgau et Heimstetten, l’OM s’est fait surprendre par le FC DAC et a perdu face au FC Bayern Munich. Les joueurs d’André Villas-Boas vont disputer encore 3 matchs amicaux avant la réception de l’ASSE le 21 août.

Après les deux stages de préparations (Faro au Portugal et en Allemagne), les joueurs de l’Olympique de Marseille sont de retour à Marseille. Le 31 juillet, les hommes d’André Villas-Boas ont fait le déplacement à Munich pour affronter les anciens coéquipiers de Franck Ribéry… Un match perdu 1-0 grâce à une jolie réalisation de Serge Gnabry.

Montpellier, Nîmes et Stuttgart

Les 5, 9 et 14 août prochain, les Marseillais continueront leur préparation face à Montpellier, Nîmes et Stuttgart. Le premier devrait être joué au Stade Vélodrome et diffusé sur Canal +. Nîmes accueillera l’OM aux Costières tandis que Stuttgart fera le déplacement jusqu’à Fos sur Mer, au stade Parsemain.

LES MATCHS AMICAUX DE L’OM

DÉJÀ JOUéS

19 juillet: 1e match amical FC Pinzgau 1 – 5 OM

22 juillet: 2e match amical SV Heimstetten 1-6 OM

25 Juillet : 3e match amical FC DAC 1904 Dunajská Streda 2 – 1 OM

Fin du stage en Allemagne

31 Juillet : 4e match amical Bayern Munich 1 – 0 OM

PROCHAINEMENT

05 août 20h30 : 5e match amical : OM – MHSC (Vélodrome, Canal+)

09 août 20h00 : 6e match amical : Nîmes – OM (Costières, Canal+)

14 août 17h00 : 7e match amical : OM – Stuttgart (Stade Parsemain, Canal +)