OM : Comme les supporters, McCourt met aussi la pression à Longoria…

L’OM est dans une mauvaise passe. Sampaoli a bien du mal à trouver un onze de départ qui marche, le jeu se délite et les résultats avec. Dans ce contexte la pression augmente…

La défaite face à Monaco au Vélodrome ne rajoute qu’aux crispations. Pablo Longoria a rencontré les groupes de supporters qui sont remontés contre Jorge Sampaoli. Mais le président de l’OM doit aussi faire avec la pression de son actionnaire… En effet, selon l’Equipe, Frank McCourt « pas ravi de n’avoir pas récupéré l’argent d’une grosse vente au mercato d’hiver, lui met déjà une grosse pression sur les aspects financiers. » Pablo longoria ne peut donc pas se permettre d’envisager le limogeage de Sampaoli, il doit travailler avec son coach pour relancer la machine…

McCourt met la pression concernant les finances !

Pablo Longoria et son entraineur auraient comme priorité de retrouver l’équipe offensive aperçue à plusieurs reprises cette saison. De plus, le quotidien sportif explique que Longoria aurait demandé à Sampaoli d’essayer d’aligner Milik et Payet ensemble. Chose que le technicien argentin a fait face à Monaco dimanche dernier, sans succès. De plus, plusieurs joueurs laissés sur le banc comme Pape Gueye, Konrad de la Fuente ou en encore Harit laisse le président olympien dans l’expectative. Pablo Longoria a misé gros sur Sampaoli, les deux hommes sont dans le même bateau avec pour objectif se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions…

« Je crois que les moments d’exigence extrême où on doit gagner immédiatement apportent une pression. Si on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustration dans un groupe jeune comme le notre. Contre Monaco on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le président, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. Demain on a un gros match et il ne faut pas avoir peur. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs« Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (09/03/2015)