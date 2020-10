OM : « Arrêtons de réécrire l’histoire, Mitroglou a été mauvais ! »

Extrait du dernier Débart Foot Marseille (DFM) de ce lundi. Notre journaliste Mourad Aerts évoque le cas Kostas Mitroglou…

Placardisé et sans temps de jeu, Kostas Mitroglou est toujours dans l’effectif de l’OM. Pour Mourad Aerts, si Villas-Boas pourrait lui redonner sa chance, il ne faut pas voir le buteur grec comme un potentiel sauveur…

OK, Mitroglou a une meilleure gueule de sauveur que Chabolle

« Ce qui a relancé ce débat sur les réseaux, ce sont ces fameuses statistiques sur Kostas Mitroglou. 1 but toutes les 111 minutes, un bien meilleur ratio que Benedetto (1 but / 228 mn). Donc certains affirment que Mitroglou est plus fort, moi cela me fait quand même un peu rire. Car c’est symptomatique de cette culture de l’instant, on a oublié que pendant des mois il a joué Mitroglou, et il était mauvais mais on a oublié. On a oublié qu’il ne jouait pas au PSV et qu’ils se sont plaints. On est à la recherche du sauveur, un mec qui va tout changer. OK, Mitroglou a une meilleure gueule de sauveur que Chabrolle. Concernant ses stats, il a marqué 16 buts dont 3 face à Bourg en Bresse Peronnas en Coupe de France, un contre Metz donné par Payet, ou encore un face à Caen pour le 4-0. Souvent des buts négligeables. Il y a aussi l’impression qu’il a dégagé, sa façon de jouer. Garcia s’en est servi n’importe comment, mais c’est un mauvais footballeur depuis 3 ans. Je ne suis pas contre réessayer Mitroglou mais il ne faut pas le voir comme un sauveur, c’est une réécriture de l’histoire. Il a été mauvais ! »

Mourad Aerts – source : FCMarseille (12/10/2020)

