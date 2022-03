OM-ASM: Le groupe marseillais sans Under et Alvaro !

L’Olympique de Marseille est opposé à Monaco ce dimanche à 20h45 pour le compte de la 27 e journée du championnat. À cette occasion, Jorge Sampaoli devra faire sans Under blessé…

L’OM reçoit Monaco ce dimanche à 20h45 pour le match de la 27e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli devra faire sans Under, Alvaro n’est pas non plus dans le groupe.

Le groupe de l’OM face à Troyes

Gardien :

Mandanda, Vanni, Lopez

Défenseurs :

Kolasinac, Peres, Lirola, Caleta-Car, Saliba, Balerdi

Milieux :

Kamara, Rongier, Gerson, Gueye, Guendouzi, Payet, Harit

Attaquants :

Bakambu, Milik, Luis Henrique, Dieng, De la Fuente