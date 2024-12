OM ASSE (0-2) – Rabiot : « Le coach sait que je peux être un finisseur »

L’Olympique de Marseille s’impose (0-2) face à l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. La réaction à chaud du milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot.

Rabiot : Je prends du plaisir sur le terrain

« Un match de patron ? On va dire ça parce que j’ai marqué, mais sur les derniers matchs, j’ai essayé de faire ce que le coach me demande en jouant dans une position plus haute sur le terrain, et c’est vrai que ce soir j’ai fait pas mal d’actions vers le but, j’ai récupéré des ballons, et il y a ce but. Je me sens bien, je monte en puissance. Cela fait du bien de retrouver mes jambes aussi. La première mi-temps est vraiment aboutie, on a réussi à mettre notre jeu en place, en gardant le contrôle dans le cœur du jeu et en attaquant aussi sur les côtés avec pas mal de permutations. L’équipe monte en puissance au fil des semaines, on se sent bien, on trouve des automatismes, les victoires apportent de la sérénité à tout le monde. Je me sens très bien dans cette position, surtout quand on joue de cette manière-là. J’aime bien aussi attaquer les espaces et me retrouver dans la surface, où le coach sait que je peux être un finisseur. Je prends du plaisir sur le terrain », a déclaré le joueur de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.