OM – ASSE : Caïazzo veut aller voir le Premier Ministre pour la suite de la saison en Ligue 1 !

Olympique de Marseille – AS Saint-Étienne, qui aurait du être le match inaugural de la saison de Ligue 1 2020/21, a été reporté en raison de cas de Covid-19 détectés dans l’effectif marseillais. Une situation qui n’enchante absolument pas les Stéphanois…

La Parisien nous apprend en effet que Bernard Caïazzo, le président de l’ASSE (et du syndicat des clubs, Première Ligue), a demandé une entrevue à Matignon pour évoquer le sujet des reports de matches en Ligue 1. « On a envoyé la voiture au garage pendant trois mois. Là, on nous dit qu’elle est en panne dès les premiers kilomètres de notre trajet, explique Caïazzo dans ces mêmes colonnes. Ces reports permanents vont poser des problèmes organisationnels, financiers, mais aussi d’équité sportive. »

Dans un autre média, Claude Puel, l’entraîneur des Verts s’est également montré très pessimiste pour la suite de la saison en France…

« Très pessimiste quant à la tenue du championnat »

« Je suis très pessimiste quant à la tenue du championnat. (…) Ce sont les préconisations sanitaires qui ont été posées. Après, il y a une vraie réflexion pour savoir si ce sont les bonnes. (…) Il y a des ligues qui ne détectent que les symptomatiques et ne testent pas le reste. On aurait pu très bien penser que tous les joueurs négatifs de Marseille puissent être disponibles et mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs. On peut faire toutes les préconisations et les mesures sanitaires que l’on veut, le virus circule dans toutes les populations. La solution, elle n’est pas là. (…) C’est un protocole draconien. Si c’est une question de prudence, il faut tout arrêter. Chaque journée, automatiquement il va y avoir des cas. »

Claude Puel – Source : France Bleu