OM – ASSE : Compos probables, chaîne TV, groupes… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’ASSE pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AS Saint-Etienne aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal+ Sport.

Les groupes

Gardien :

Mandanda, P.Lopez

Défenseurs :

Lirola, Amavi, L.Peres, Alvaro, Saliba

Milieux :

B.Kamara, Gerson, Guendouzi, Rongier, Gueye, Sciortino, Targhalline

Attaquants :

Payet, L.Henrique, Dieng, Under, De La Fuente, Ben Seghir

Absents :

Milik (reprise), Balerdi (suspendu), Caleta-Car

👥 Le groupe retenu par 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 pour la réception de l’AS Saint-Étienne demain à 21H à l’@orangevelodrome.🏟 🔵⚪️#OMASSE pic.twitter.com/nIcdpejdhl — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 27, 2021

ASSE

Gardiens :

Bajic, Green, Ouennas

Défenseurs :

Kolodziejczak, Maçon, Moukoudi, Nadé, Nokoue, Sow, Trauco

Milieux :

Aouchiche, Camara, Gourna, Neyou, Youssouf

Attaquants :

Abi, Bouanga, Hamouma, Khazri, Krasso, Nordin, Saban

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda (cap.) – Saliba, Alvaro, Luan Peres- Henrique, Gueye, Guendouzi, Gerson, Lirola, Ünder – Payet

ASSE :

Green – Maçon, Sow, Moukoudi, Kolodziejczak – Neyou, Camara, Youssouf – Hamouma, Khazri, Bouanga.

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de cet OM – ASSE

L’arbitre désigné pour OM – ASSE ce samedi est monsieur Benoît Millot, assisté par Aurélien Drouet et Cyril Gringoire. Le quatrième arbitre sera Jérôme Miguelgorry. Les deux arbitres assistants vidéo seront Stéphanie Frappart et Mikaël Berchebru.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 0%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 23°C / ressentie 21°C

– Vent : NO 19 km/h

– Taux d’humidité : 46%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM VS ASSE EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 49 Match nul : 22 Victoires Asse : 41

Déclarations d’avant-match

« Quand on analyse un match, on analyse tout, ce match de préparation contre Saint-Étienne et le contexte. C’est une équipe toujours très compétitive. Il faudra être concentrés pendant 90 minutes. On va essayer de contrôler le match avec notre vitesse mais il faudra faire attention aux contres. C’est l’une des équipes qui a le plus tiré au but. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (26/08/2021)

« C’est un peu particulier de revenir au Vélodrome, après le bon résultat de la saison dernière, à huis clos. Samedi, ce sera un tout autre environnement dans un stade qui sera pratiquement à guichets fermés. Ce sera la plus grosse affluence depuis le début de la saison. C’est un vrai challenge pour mes joueurs car c’est très nouveau pour eux. Ils découvrent de nouvelles choses par rapport à leur métier et le public en fait partie. Mais ils ont envie de vivre ces choses-là. (…) Il n’y a pas de recette. Il se trouve qu’on a été performants contre eux à l’aller comme au retour, avec un entraîneur différent à chaque fois. Mais c’est une équipe qui s’est étoffée et qui a aussi progressé dans le jeu. Leur première mi-temps contre Nice a été très aboutie, avec du jeu et du mouvement. Mais leurs efforts n’ont pas été récompensés. L’OM montre de belles choses et il faudra élever notre niveau de jeu pour pouvoir rivaliser. On a envie de se mesurer face à ce type d’adversaire» Claude Puel – source : Conférence de presse (26/08/2021)