OM ASSE : Deux retours dans le groupe olympiens

Troisième match officiel de la saison pour l’Olympique de Marseille, et premier match à domicile. Le club marseillais recevra l’ASE ce jeudi soir à 21h au Stade vélodrome. André Villas-Boas va devoir composer sans Jordan Amavi, Yuto Nagatomo, et Dario Benedetto

L’Olympique de Marseille recevra ce jeudi soir l’AS Saint Etienne au Stade Vélodrome à 21h. En cas de victoire les olympiens deviendrait leader de Ligue 1 avec trois succès en autant de journées de championnat.

Le coach portugais a communiqué son groupe pour cette rencontre. on note les retours de Morgan Sanson et de Bouna Sarr. On note également que Christopher Rocchia fait partie de ce groupe.

Le Groupe de l’OM face à l’ASSE :

Gardiens : Mandanda, Pelé, Simon

Défenseurs : Alvaro, Perrin, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi, Sarr

Milieux : Kamara, Rongier, Lopez, Khaoui, Strootman, Gueye, Sanson

Attaquants : Aké, Germain, Benedetto, Thauvin, Payet, Radonjic