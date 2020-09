OM – ASSE finalement à huis clos ?

Après sa victoire au Parc face au PSG, l’OM va affronter l’ASSE ce jeudi au stade Vélodrome. Ce match devrait être disputé devant un minimum de personne, l’hypothèse d’un huis clos n’est pas écartée…

Hier, le préfet des Bouches-du-Rhône Christophe Mirmand a fait le point sur les nouvelles mesures prisent pour ralentir l’expansion du Covid dans le département. La décision a été prise de faire baisser le nombre de personnes autorisées lors de rassemblement. Les manifestations de plus de 1.000 personnes sont donc interdites sur la voie publique et dans les lieux accueillant du public (manifestations sportives, culturelles, salons).

Pas plus de 1000 personnes autorisées, l’OM prêt à demander un huis clos ?

La jauge des salles de spectacle et enceintes sportives est donc limitée à 1.000 personnes et non plus 5.000. Plusieurs manifestations ont été annulées dans le département, comme les Journées européennes du patrimoine, la fête des voisins, ou encore la foire de Marseille. Selon la Provence, l’OM pourrait même demander un huis clos total pour le match de ce jeudi face à l’ASSE afin d’éviter des frais de fonctionnement pour accueillir seulement 1000 personnes dans l’enceinte… Les réception de Lille et Lyon pourrait être donc au mieux se jouer devant 1000 personnes, au pire à huis clos.