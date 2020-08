OM – ASSE : Nouvelle date et chaîne de diffusion connues !

Le premier match de Ligue 1 de la saison devait opposer l’Olympique de Marseille à l’AS Saint-Étienne. En raison des cas de Covid-19 repérés dans l’effectif de l’OM, la rencontre a été reportée. On connaît désormais le nouvel horaire du match…

La Provence annonce en effet que OM – ASSE se déroulera le jeudi 17 septembre à 21h et sera diffusé en direct sur la chaîne Téléfoot. OM – LOSC, match de la quatrième journée de Ligue 1, devrait se jouer trois jours plus tard le 20 septembre à 21h, toujours en direct sur la chaîne Téléfoot.

« Très pessimiste quant à la tenue du championnat »

« Je suis très pessimiste quant à la tenue du championnat. (…) Ce sont les préconisations sanitaires qui ont été posées. Après, il y a une vraie réflexion pour savoir si ce sont les bonnes. (…) Il y a des ligues qui ne détectent que les symptomatiques et ne testent pas le reste. On aurait pu très bien penser que tous les joueurs négatifs de Marseille puissent être disponibles et mettre en quarantaine ceux qui ont été testés positifs. On peut faire toutes les préconisations et les mesures sanitaires que l’on veut, le virus circule dans toutes les populations. La solution, elle n’est pas là. (…) C’est un protocole draconien. Si c’est une question de prudence, il faut tout arrêter. Chaque journée, automatiquement il va y avoir des cas. »

Claude Puel – Source : France Bleu