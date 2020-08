OM-ASSE : « On ne peut pas laisser le virus se propager dans ce club. »

Sous le feu des critiques depuis l’annonce du report du match OM-ASSE, la commission COVID de la ligue a décidé de sortir du silence. Son président a défendu le protocole mis en place !

La dureté de leur protocole a été remise en cause, notamment par des dirigeants de l’AS Saint-Etienne. Mais la commission COVID de la ligue de football professionnel assume. Dans une interview accordée à l’équipe, le Docteur Jean-François Chapelier, président de la commission COVID de la ligue reste « droit dans ses bottes ». Aucune remise en cause du protocole ne semble à l’ordre du jour.

« NOUS SOMMES MÉDECINS, ON n’A PAS À AVOIR D’ÉTATS D’AME »

« On ne peut pas laisser le virus se propager dans ce club. Au-delà de trois ou quatre cas, on est un cluster. Nous sommes médecins, on n’a pas à avoir d’états d’âme… Il y a des clubs pour lesquels on a des inquiétudes, comme Nîmes qui a actuellement deux cas. Sur les deux journées qui arrivent, on en saura plus sur où en est le virus ».

Dr Jean-François Chapelier. Source – L’Équipe, 20/08/2020