OM – ASSE : Pape Gueye fait le point sur le jeu et les recrues !

Après une bonne entrée en jeu en seconde période lors du sixième match amical face à Saint-Étienne (2-1) hier soir, Pape Gueye a tenu à mettre en valeur l’apport des recrues sur le terrain.

Après avoir concédé deux matchs nuls face à Braga (1-1) et Benfica (1-1), ce sixième match amical face à Saint-Étienne (2-1) était l’occasion pour l’OM de renouer avec la victoire. Après avoir remplacé Dimitri Payet en seconde période, Pape Gueye a été auteur d’une entrée en jeu convaincante. À l’issue de la rencontre, il s’est exprimé et en a profité pour encenser les recrues qui ont grandement contribué au succès olympien. Lors de ce match, Konrad de la Fuente, William Saliba ainsi que Mattéo Guendouzi ont tous les trois connu leur première titularisation sous la tunique phocéenne. Et il n’aura fallu que trois petites minutes pour que Konrad de la Fuente inscrive son premier but avec l’OM. En toute fin de rencontre, Cengiz Ünder a déposé un corner sur la tête d’Álvaro. Pape Gueye est optimiste pour les prochaines échéances à venir.

« On est plutôt à l’aise jusqu’à présent sur ce qui nous est demandé » #OMASSE #OM #TeamOMhttps://t.co/ocLVAt55aZ — La Provence OM (@OMLaProvence) July 28, 2021

LES RECRUES NOUS ONT BEAUCOUP AIDÉS – PAPE GUEYE

« C’était important de rencontrer une équipe de Ligue 1, soit le genre d’adversaire qu’on affronte dans la saison, pour savoir où on en est physiquement et par rapport aux consignes du coach. On est plutôt à l’aise jusqu’à présent sur ce qui nous est demandé. On a fait un bon match contre Saint-Etienne, une très bonne équipe. On savait que ça n’allait pas être facile car ils ont de très bons joueurs. Les recrues nous ont beaucoup aidés, elles s’intègrent bien. Il y a du mieux dans le jeu, notamment. » Pape Gueye – Source : La Provence (28/07/2021)

MES ÉQUIPES JOUENT HABITUELLEMENT EN 4-3-3 – JORGE SAMPAOLI

Comme il l’avait fait savoir en conférence de presse la saison dernière, le système préférentiel de Jorge Sampaoli serait le 4-3-3. Comme on le voit depuis le début de la préparation, le technicien argentin utilise un système hybride qui évolue en phase offensive ou défensive. Reste à savoir la tactique qu’il mettra en place en début de championnat.

« Je ne suis pas très habitué à jouer avec deux attaquants, je suis plus habitué à jouer sans avant-centre. Quand on a deux pointes, on perd en construction. Pour créer du jeu, il faut construire. Au départ, les différentes hauteurs de jeu nécessitent d’avoir des joueurs pour créer du jeu. Mais, s’il faut faire entrer un deuxième attaquant, on le fera. Le 3-5-2 que l’on utilise actuellement est adapté à notre équipe. Mes équipes jouent habituellement en 4-3-3. Ce qui ne changera pas, c’est que je veux des joueurs qui savent jouer sur des espaces larges, pas seulement dans le dribble. Les joueurs qui viennent ici doivent savoir dans quel projet de jeu tactique ils vont devoir s’inscrire. » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (14/05/2021)