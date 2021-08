OM – ASSE : Puel « Je n’ai pas de recette contre Marseille »

Ce samedi à 21h, l’Olympique de Marseille recevra l’AS Saint-Étienne pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. La saison dernière, les Phocéens avaient perdu leur deux rencontres face aux Verts. Claude Puel a donné son ressenti sur la rencontre à venir.

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affrontera l’AS Saint-Étienne à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1 au Vélodrome. Après un match interrompu face à l’OGC Nice la semaine dernière, l’OM espère renouer avec le spectacle et le football avant tout. La saison dernière, les Stéphanois s’étaient imposés à deux reprises face aux Olympiens. Victorieux au Vélodrome (0-2) et victorieux à Saint-Etienne (1-0), l’Olympique de Marseille aura à coeur de mieux faire dans un Vélodrome plein à craquer. Lors de la préparation estivale, les deux équipes s’étaient retrouvées. L’OM l’avait emporté 2-1 dans les derniers instants de la rencontre. En conférence de presse, Claude Puel qu’un match compliqué attendra son équipe dans un stade plein.

C’est tout nouveau pour mes joueurs, ce sera un beau challenge – Claude Puel

« Je pense que c’est un peu particulier de revenir après la saison dernière où nous avions fait un bon résultat à huis clos. Ce sera un autre environnement avec un stade plein et sans doute la plus grosse affluence depuis le début de championnat. C’est tout nouveau pour mes joueurs, ce sera un beau challenge, ils découvrent de nouvelles choses par rapport à leur métier et le public en fait partie que ce soit dans le Chaudron ou bien à Lens et Marseille. » Claude Puel – Source : Conférence de presse (26/08/2021)

L’OM est une équipe qui s’est étoffée et qui a progressé dans le jeu – Claude Puel

À l’occasion de sa conférence de presse, l’entraîneur stéphanois en a également profité pour revenir sur les deux oppositions qu’il a remportées avec son équipe la saison dernière.

« Non je n’ai pas de recette contre Marseille, on a été performant contre eux à l’aller comme au retour avec deux entraîneurs différents. Sur ce que j’ai vu de leurs matchs, c’est une équipe qui s’est étoffée et qui a progressé dans le jeu. C’est une équipe qui montre de belles choses, il faudra relever notre niveau de jeu malgré cette adversité. La saison dernière, nous avions été opportunistes, cette année il faudra être bon à la transition, être solide sur les aspects défensifs. Par exemple l’année dernière, Wesley Fofana était là pour donner une assise et il nous récupérait pas mal de coups. » Claude Puel – Source : Conférence de presse (26/08/2021)