OM – ASSE reporté, sur quelles chaines TV regarder ? Tout savoir sur la première journée de Ligue 1

L’OM devait ouvrir cette première journée de Ligue 1 2020/2021. Mais suite à plusieurs cas Covid dans l’effectif professionnel, le match face à l’ASSE a été reporté. Voici donc le programme de cette première journée.

Le football en France va tenter de repartir. C’est avec une nouvelle chaîne, Téléfoot et une affiche Bordeaux vs Nantes que la Ligue 1 va débuter ce vendredi. Samedi Dijon affrontera Angers également sur Téléfoot, Canal+ diffusera son premier match à 21h avec un Lille – Rennes. Le dimanche, Monaco, Lens ou encore Nice sont au programme. Les matches de Lyon, Paris et Marseille sont reporté à mi-septembre…

VENDREDI 21 AOÛT 2020



FC GIRONDINS DE BORDEAUX 19:00 FC NANTES

SAMEDI 22 AOÛT 2020



DIJON FCO 17:00 ANGERS SCO



LOSC LILLE 21:00 STADE RENNAIS FC

DIMANCHE 23 AOÛT 2020



AS MONACO 13:00 STADE DE REIMS



FC LORIENT 15:00 RC STRASBOURG ALSACE



NÎMES OLYMPIQUE 15:00 STADE BRESTOIS 29



OGC NICE 17:00 RC LENS

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020



MONTPELLIER HÉRAULT SC 21:00 OLYMPIQUE LYONNAIS

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020



PARIS SAINT-GERMAIN 21:00 FC METZ

JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020



OLYMPIQUE DE MARSEILLE 21:00 AS SAINT-ÉTIENNE