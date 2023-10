OM : Au moins deux absents importants côté OGC Nice !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Après cette nouvelle trêve internationale, l’OM va retrouver le chemin des terrains avec un déplacement périlleux à Nice. Pour ce match, le coach Farioli devra se passer des services de Youcef Atal et Khephren Thuram…

L’Olympique de Marseille se déplace ce samedi soir à Nice pour y affronter les Aiglons. Ces derniers ne seront pas au complet puisque Youcef Atal est suspendu jusqu’à nouvel ordre après une enquête ouverte pour apologie de terrorisme. L’OGC Nice a publié un communiqué ce mercredi, affirmant qu’il serait suspendu.

Atal et Thuram absents…

De plus, Khephren Thuram va lui aussi rater ce match car il sera suspendu. Réunie le 11 octobre 2023, la Commission de Discipline de la LFP a publié les décisions concernant les suspensions. « Un match ferme à la suite d’un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prendra effet à partir du mardi 17 octobre 2023 à 0h00. »

Communiqué de l’OGC Nice

Dès son retour de la sélection nationale d’Algérie, où il était depuis le 9 octobre, les dirigeants de l’OGC Nice ont convoqué et échangé avec Youcef Atal.

L’OGC Nice entend que le joueur a reconnu son erreur en retirant rapidement le partage de la publication et a présenté ses excuses écrites et publiques. Néanmoins, compte tenu de la nature de la publication partagée et de sa gravité, le club a pris la décision de prendre immédiatement des premières sanctions disciplinaires à l’encontre du joueur, préalables à celles qui pourraient être décidées par les instances sportives et judiciaires.

À ce titre, le club a décidé de suspendre Youcef Atal jusqu’à nouvel ordre.

Nous tenons à souligner que la réputation et l’unité de l’OGC Nice résultent du comportement de l’ensemble de ses salariés qui doit être en accord avec les valeurs défendues par l’institution. Comme lors de son message de vendredi dernier, où l’OGC Nice rappelait son engagement ferme pour que la paix prévale sur toute autre considération.

Nidaye et Sarr déjà de retour de sélection, Veretout et Lodi présents !

Emran Soglo (buteur avec les U20 Anglais face au Portugal), Jonathan Clauss (titulaire lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Ecosse), Amir Murillo (Titulaire avec le Panama), Azzedine Ounahi et Amine Harit (titulaires avec le Maroc, dont un but du second), et Chancel Mbemba (titulaire lors du nul 0-0 de la RDC face au Liberia) étaient en sélection et donc absents mardi au centre RLD.

Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr déjà de retour de sélection et à l’entraînement ce mardi soir au Centre Robert Louis-Dreyfus ! #OM Toujours en sélection : Mbemba / Ounahi / Harit / Clauss / Soglo pic.twitter.com/t3xF6TQLJm — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 17, 2023

Par contre, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr étaient de retour après le match du Sénégal à Lens lundi. Si le premier a participé à l’entrainement, le second a été ménagé. il a juste effectué des tours de terrain à l’échauffement. Si Samuel Gigot et Geoffrey Kondogbia était absents, deux autres joueurs blessés, Jordan Veretout et Renan Lodi (qui n’est pas allé en selection du Brésil) étaient bien présents à l’entrainement.