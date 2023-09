OM : Aubameyang avoue que c’est « une sacrée tourmente »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans un contexte bien particulier et avec son nouveau coach Pancho Abardonado, Pierre-Emerick Aubameyang a été interrogé sur la situation compliquée à l’OM avant un match important face à l’Ajax.

« C’est sur que c’est une sacrée tourmente. Nous en terme de groupe, on pense au match. On est vraiment focus là-dessus, précise Aubameyang en conférence de presse ce mercredi. C’est la seule chose que l’on puisse faire. C’est un contexte assez particulier. Forcément on pense aussi au contexte, on est humains. Mais le mot clé c’est gagner. Vraiment. Ce qu’on a à se dire avec les dirigeants, ça doit rester dans le vestiaire. »

