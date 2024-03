OM – Aubameyang : « Cela n’a pas été facile depuis le début de la saison… »

L’Olympique de Marseille s’impose largement face à Clermont (1-5) ce Samedi soir lors des 24e journée de Ligue 1. La réaction de l’attaquant de l’OM Aubameyang au micro de Canal + :

« Aujourd’hui je me suis régalé. On a su être sérieux dans le match même si tout n’a pas été parfait notamment au niveau de l justesse technique en première période. Mais après on retrouvé le rythme qu’il fallait mettre dans le match. ça fait du bien de retrouver un marseille qui gagne, qui marque des buts, c’est ce qu’on attend de l’équipe. même les rentrant on été décisifs donc c’est top. je suis content je retrouve le rythme, cela n’a pas été facile depuis le début de la saison et la saison passé où j’ai fais une saison blanche. Donc je retrouve des jambes c’est ce qui permet de faire la différence de faire des appels de presser et de marquer des buts, » Jean-Louis Gasset.