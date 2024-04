OM : Aubameyang, depuis quand on n’avait pas vu ça à Marseille?

Note de Foot Mercato

7.5/10

définitivement le héros de l’OM. Auteur de 26 buts et 10 passes décisives depuis son arrivée sur la Canebière, l’ancien joueur du Barça a, une fois de plus, prouvé qu’il était indispensable au collectif olympien. Décisif dès la première minute de jeu, il ouvrait le score en reprenant parfaitement le centre de Ndiaye (1er). Proche du doublé après un dégagement de Lopez (12e), il s’est mué en véritable poison pour la défense artésienne. Dangereux par ses appels dans la profondeur et constamment à la recherche de l’espace libre, le Gabonais a fait vivre une sale soirée au trio Medina-Danso-Haïdara. Moins trouvé au retour des vestiaires et très discret lors du temps fort lensois, il surgissait à nouveau pour servir sur un plateau Pape Gueye, auteur du but libérateur. Ajoutez à cela, une implication défensive irréprochable (5 duels remportés sur 7, 3 ballons récupérés).