OM: Aubameyang explique le rôle de « grand frère » de Benatia

L’Olympique de Marseille recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas tari d’éloges sur le conseiller sportif marseillais, Mehdi Benatia, qui semble faire l’unanimité auprès du groupe.

L’OM recevra Montpellier en clôture de la 23e journée de Ligue 1. Interrogé en conférence de presse, Pierre-Emerick Aubameyang a rendu hommage à Mehdi Benatia, qui semble faire l’unanimité parmi les joueurs olympiens.

A LIRE AUSSI: Mercato OM: la mise au point de Gasset concernant Pape Gueye !

« Benatia, c’est le rôle d’un grand frère. Quand il est arrivé, il nous a mis face à nos responsabilités »

#Aubameyang: « Benatia a le rôle d’un grand frère. Il a parlé aux cadres dès son arrivée. Il nous partage son vécu. Il sait de quoi on a besoin quand on est dans le besoin. »#OMMHSC #OM #TeamOM #liveFCM pic.twitter.com/kQSif8ZmrN — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 24, 2024

« Benatia, c’est le rôle d’un grand frère. Quand il est arrivé, il nous a pris à part et il nous a mis face à nos responsabilités, nous les cadres, avant le bon mois de décembre qu’on a fait, a confié l’attaquant de l’OM. Ses mots ont été bons. Il a été un grand footballeur. Il nous partage son vécu, son expérience. Il sait de quoi on a besoin quand on est dans le besoin. C’est ce qu’il nous partage au quotidien. Je pense que ça nous fait du bien », a-t-il ajouté.

A LIRE AUSSI: OM: Aubameyang rend hommage à Gattuso !