OM : Aubameyang, seul danger offensif !

L’OM a arraché un point à Toulouse en égalisant à 2-2 par l’intermédiaire de Moumbagna. Voici la note et l’appréciation de Pierre-Emerick Aubameyang lors de ce match.

Pour ce TFC – OM, Jean Louis Gasset a proposé un 3-5-2 avec Murillo et Gueye en défense centrale avec Balerdi. Garcia et Henrique étaient les joueurs de couloir, Aubameyang aligné en pointe avec Correa et Veretout en soutien. Les marseillais ont eu du mal à rentrer dans ce match, pour ensuite retrouver de la maitrise et proposer un pressing haut efficace. Onana a ouvert le score d’une tête lobée suite à un ballon déviée dans la surface toulousaine (0-1 /38′). Alors que l’OM pensait avoir fait le plus dur, le TFC a égalisé dans les arrêts de jeu de cette première période suite à une erreur de sortie de Pau Lopez, Nicolaisen, qui s’appuie sur Gueye, égalise (1-1 / 45’+2). L’OM a été moins en maitrise en seconde période, Gasset a sorti Aubameyang et Veretout pour les faire souffler. La bouillie footbalistique proposée s’est transformé en une nouvelle erreur de défense, Gboho en profite pour crucifier Lopez (2-1 / 82′). Alors que les marseillais semblaient se diriger vers une défaite, au bout des arrêts de jeu, Moumbagna a égalisé d’un magnifique retourné acrobatique (2-2 / 96′).

La note de Pierre-Emerick Aubameyang : 6/10

Son appréciation

Aubameyang, seul danger offensif !

Aligné dans le onze malgré la fatigue, Aubameyang a connu un début de match compliqué. Malheureux dans ses choix et maladroit techniquement, il a ensuite été comme d’habitude le seul danger de l’attaque olympienne. Il trouve le poteau sur un magnifique coup franc direct, il tente sa chance d’une demi-volée qui souligne toute sa confiance. Le buteur est clairement l’élément fort de l’attaque, le seul a jouer juste…

