OM: Aulas parle d’indiscipline du VAR et des arbitres…

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas a donné une conférence de presse en marge de la présentation des résultats annuels 2020-21 d’OL Groupe. En effet, ce dernier est côté en bourse et se doit d’avoir une véritable transparence, un modèle unique en Ligue 1.

Propriétaire de son stade, et d’OL Groupe, Jean-Michel Aulas a construit un empire à Lyon. Outre les résultats sportifs décevants depuis quelques saisons, la santé économique du club lyonnais est plutôt bonne même si la crise de la Covid-19 a eu un impact négatif sur les finances de l’écurie dirigée par Jean-Michel Aulas.

Plutôt fier de sa réussite, il a comparé la santé économique de son club à celui de ses concurrents en Ligue 1, comme l’Olympique de Marseille :

Je suis pas sur que nos concurrents soient dans une situation économique et financière aussi équilibrée que Lyon — Aulas

« Le PSG est dans une autre catégorie, mais il aura à régler le problème du fairplay financier. Ensuite, je ne suis pas sûr que nos autres concurrents soient dans une situation économique et financière aussi équilibrée que l’OL. Nous avons un business model qui nous permet de générer des ressources. Oui, à l’instant T, on peut parler de la capacité des autres à investir sur le marché, mais dans la pratique, on est à peu près sûr qu’on sera les plus gros investisseurs français sur le long terme, car notre modèle est résilient. Je ne sais pas pendant combien de temps les investisseurs étrangers investiront à perte dans les clubs… On a perdu des points bêtement et on va y remédier. Le soir du match à Nice, il y a eu des crispations évidemment. Mais on n’a pas d’inquiétude fondamentale. On s’améliore depuis le début de la saison. Le discours de Peter Bosz est clair, je le comprends. J’ai une confiance absolue en lui, comme la plupart des supporters. On a perdu des points de par notre indiscipline, mais aussi par l’indiscipline du VAR et des arbitres. Tous nos analystes pensent qu’on va très bien terminer la saison, c’est très clair et étayé. Donc il y a de la crispation, mais pas d’inquiétude. Après, il y a des choses qu’on ne peut parfois pas vraiment expliquer. Pour reprendre ce que m’a dit un proche, c’est incroyable d’avoir perdu un match après l’avoir gagné. » Jean-Michel Aulas – Source: Site de Lyon (27/10/21)

En marge de la présentation des résultats annuels 2020-21 d’OL Groupe, le président @JM_Aulas a notamment évoqué la situation sportive des équipes professionnelles et leurs ambitions pour la suite de la saison. 🔴🔵https://t.co/N35vqtZyVY — Olympique Lyonnais (@OL) October 27, 2021

Dans une interview accordé à Canal +, Tony Parker a admis être intéressé par le poste de président du club de football de Lyon. Déjà à la tête de l’ASVEL Basket, il se dit prêt a remplacer Jean-Michel Aulas dans les années à venir :

J’adore le foot– Parker

« Pourquoi pas. J’adore le foot, j’adore le basket. Maintenant, l’Asvel et l’OL, c’est la même famille. L’OL est entré dans notre capital depuis deux ans et demi et ça se passe très bien. J’espère que Jean-Michel sera avec nous pendant encore très longtemps. Et le jour où il voudra que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi je me prépare. » Tony Parker— Source: Canal + (12/10/21)