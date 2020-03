OM : « Aulas, tu devrais te taire, avoir un peu de dignité, je suis outré, ça ne me fait pas rire ! »

DFM est de retour en mode confinement. Nos journalistes vous propose une émission en visio en direct de chez eux. Un des thèmes abordé concerne les déclarations de Jean Michel Aulas prompt à jouer sa carte personnelle…

Jean-Michel Aulas a vite voulu profiter de la suspension de la Ligue 1 pour soumettre son hypothèse de faire une saison blanche et d’ainsi effacer la saison ratée de son club. Pour Mourad Aerts, cette attitude est indécente…

j’ai perdu cette espèce de respect que j’avais pour aulas — Aerts

Je pense que Jean Michel Aulas ferait bien d’arrêter de s’exprimer tout court. Il y a un moment ou ce n’est plus du football et ou cela devient indigne. Je suis outré qu’il ait ce culot et cette audace pour faire passer ses petits intérêts avant. Exprimé ça publiquement, c’est indécent. En tant qu’être humain c’est honteux, il devrait se taire. J’ai toujours eu une certaine admiration pour lui comme celle pour les grands méchants dans les films, j’ai perdu cette espèce de respect que j’avais pour lui. C’est petit et mesquin, je suis outré par ça, ça me fait pas rire… » Mourad Aerts – source : FCMarseille

