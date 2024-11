OM – Auxerre : Le point sur lequel veut appuyer Pélissier avant de venir au Vélodrome !

L’Olympique de Marseille reçoit l’AJ Auxerre pour le compte de la 11e journée de Ligue 1. Voici la déclaration d’avant-match du coach de l’AJA.

Ce vendredi soir l’OM ouvre la 11e journée de Ligue 1 avec la réception de l’AJ Auxerre. Pour le coach Christophe Pelissier, l’un des secrets de cette confrontation face aux hommes de Roberto De Zerbi sera d’avoir une défense solide malgré les absences de ses titulaires.

« Les absences de Jub’ et Sinaly sont importantes pour nous, vu leurs qualités et leur présence dans l’équipe, à la fois en tant que capitaine du côté de Jub’ et dans ce qu’amène Sinaly dans les duels. Il y aussi leur sérénité. On sait qu’on va avoir besoin d’une défense très solide. Quand on a pratiquement la moitié de la défense qui n’est pas là, c’est quelque chose de négatif. Mais il faut toujours s’en servir pour voir aussi le positif. il y a des joueurs qui vont les remplacer et tout donner. Je pense à Gabriel Osho qui est prêt à revenir après 15 jours d’absence. Ces joueurs ont montré qu’ils avaient le niveau. Quand on voit la performance de Clément (Akpa) la semaine dernière… c’est ça un collectif. Quand on est coach, on n’aime pas avoir des absents, on préfère faire nos choix par rapport à ce qu’on voit et pas par rapport à des choix forcés. Là, on doit en faire, mais il faut faire confiance aux joueurs, et c’est le collectif qui doit aussi prendre le dessus. », a déclaré l’entraîneur de l’AJA devant les journalistes.

De Zerbi s’explique sur Maupay vs Wahi

En conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi a évoqué la concurrence entre Wahi et Maupay pour le poste d’avant centre :

« Il n’y a pas de compétition entre Maupay et Wahi, a d’abord expliqué le technicien italien. Ce sont deux joueurs différents avec une expérience différente. Maupay sort d’un très bon match à Nantes. La hiérarchie reste la même entre Wahi et Maupay. De matchs en matchs, je dois observer qui a le meilleur état de forme. Je suis toujours aussi amoureux de Wahi en tant que joueur et de ses qualités. Les deux joueurs ont une expérience différente. Le 9 ne doit pas savoir que marquer, il doit savoir presser et ce n’est pas quelque chose que nous faisons très bien. »