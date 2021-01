OM : Villas-Boas confirme une incertitude, deux absents et un retour face à Dijon

L’entraineur de l’Olympique de Marseille André Villas-Boas a évoqué le l’état du groupe à la veille du match contre Dijon comptant pour le 19e journée de Ligue 1.

Le technicien portugais de l’OM a confirmé que Jordan Amavi était forfait pour le match contre Dijon ce samedi soir. Luis Henrique positif au Covid sera lui aussi forfait pour ce match. Valentin Rongier sera lui de retour de suspension, enfin Morgan Sanson est encore incertain pour cette rencontre…

A LIRE : OM : « Gueye, la meilleure recrue du mercato ! »

#VillasBoas: « Sanson on va voir cette après-midi. C’est un dernier test il y a 50% de chance et s’il est dans le groupe il sera sur le banc… » #LiveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 8, 2021

« Pour Morgan Sanson, c’est du 50/50, on ne va pas prendre de risque avant le Trophée des Champions. Amavi c’est encore non, on verra pour mercredi et Henrique positif au Covid » André Villas-Boas – Source : Conférence de presse (08/01/2021)