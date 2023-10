OM : « Avec ce manque d’impact, comment cette équipe peut prétendre au podium ? »

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Sur le plateau de DFM, Jean Charles de Bono a affiché son inquiétude concernant l’effectif actuel. Il regrette plusieurs départs comme Under, Kolasinac ou encore Sanchez…

Nos journalistes Nicolas Filhol et Rayane Benmokrane étaient accompagnés par notre consultant Jean Charles De Bono et notre invité Cyril Astier ! De Bono a affiché son inquiétude et regrette plusieurs départs de l’OM l’été dernier.





Décrassage : Monaco – OM (3-2)

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Résultats et classement / Blessure de Ndiaye, rien de grave

– Décla de Gattuso

Gros débat : Mercato raté ? Cadres en difficultés !

– Gattuso a besoin de temps, discours intéressant (extrait sur le jeu)

– 4-3-3 avec Ounahi, besoin de renforts ?

– Quid du mercato ? Marcelino un mauvais choix de Longoria ?

– Correa, Aubameyang dans le dur, Quid de Kondogbia ?

– Lodi, Sarr et Ndiaye laissent de l’espoir ?

– Ou sont les cadres de la saison dernière ? Mbemba en perdition, Rongier en difficulté, Veretout inconstant

– Lopez, pas de solution de rechange ? Blanco, un recrutement frileux ?

– Simon, pas une solution, jurisprudence Chevalier (premier match LOSC à 19 ans), Restes (premier match au TFC à 18 ans).