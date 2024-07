La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roberto De Zebi, le nouveau coach de l’OM, commence sa pré saison aujourd’hui avec son effectif. L’occasion pour lui de commencer à mettre en place sa philosophie et son projet de jeu au sein du club. Une méthode de travail expliqué par Johann Crochet, spécialiste du foot italien, au micro de l’After Foot de RMC.

Maintenant officiellement le nouveau coach de l’OM, Roberto De Zerbi va pouvoir commencer à se consacrer au plus important : le football. La pré saison de l’OM, qui a commencé aujourd’hui, va permettre à l’entraîneur italien de mettre en place son projet de jeu, lui qui a été suivi de tout son staff personnel. Si l’OM entend partir dans un nouveau tournant, Johann Crochet, spécialiste du foot italien, a expliqué ce qui allait attendre les supporters de l’OM avec ce coach.

Quand tu vas chercher De Zerbi, tu sais à quoi tu t’attend en terme de football

« Quand tu vas chercher De Zerbi, tu ne vas pas spécialement chercher un entraîneur mais une méthodologie de travail, raconte Johann Crochet. Son staff connaît sa méthodologie par cœur, il la répète depuis des années, la récite, l’enrichit également, car ce sont des personnes qui restent toujours en alerte afin d’améliorer la qualité d’entraînement. Quand tu vas le chercher, tu sais également à quoi tu t’attends en termes de football et de qualité de jeu. »

« Ce qu’il cherche avant tout, c’est la flamme dans les yeux de ses joueurs »

Une mentalité qui découle de son ancien parcours de joueur. « De Zerbi c’est un ancien numéro 10. Il l’explique souvent, il a envie que son équipe ressemble au joueur qu’il a été. Notamment lorsqu’il a commencé à l’AC Milan ou ensuite dans des clubs moins huppés. Après, il faudra aussi voir le contrôle qu’aura De Zerbi. Tu le nommes pas non plus directeur général, mais il aime avoir un pouvoir de décision. C’est pour ça qu’il est impliqué sur le recrutement mais également la personnalité de ses joueurs. Il y en a qui peuvent partir non pas pour des questions footballistiques, mais parce qu’il ne voit pas l’étincelle dans leurs yeux. Il explique toujours, lui, que ce qu’il cherche avant tout, c’est cette passion, cette flamme qui va les emmener au quotidien vers une volonté de travail et un enthousiasme. »