OM : « Avec Garcia c’était pesant, avec Villas-Boas, on respire… »

Extrait de l’émission l’émission Débat Foot Marseille spécial Bilan 2019. Nos journalistes évoquent ici la fin de l’ère Rudi Garcia et l’arrivée d’André Villas Boas cet été. Retrouvez l’avis tranchés de nos intervenants en vidéo ci-dessous :

« Le mot c’est respiration. Avec Garcia le club était chiant. La communication ca veut dire quelques chose. Quant tu passes ton temps à te plaindre, a te chercher des excuses à dire que c’est la fautes des autres… Les joueurs cherchaient des excuses, le président aussi, le club ressemblait à ca. Et puis Villas Boas est arrivé et dès la première conférence de presse il s’est mis à vraiment répondre aux questions, à parler du mercato, du jeu, de football… ça faisait bizarre. Il y a vraiment une respiration car il n’y avait plus cette présence pesante de Rudi Garcia. Avec lui les marseillais n’aimaient plus leur équipe. Avec AVB, ils ont de nouveau de l’affection pour elle. Villas Boas n’est pas adoré comme Bielsa, mais on sent une vraie reconnaissance. » Mourad Aerts (journaliste FCM) — Source : Football CLub de Marseille –

Retrouvez l’intégralité de l’émission Débat Foot Marseille Bilan 2019 (Part 1) ci-dessous :