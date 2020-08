OM : « Avec la Ligue des Champions, je prie pour que Radonjic devienne un autre joueur… »

Extrait DFM. L’OM va faire son retour en Ligue des Champions cette saison. Et pour Mourad Aerts, le plus intéressant à observer dans ce comeback sera l’adaptation tactique de Villas-Boas à un contexte différent…

Placé dans le chapeau 4, l’OM peut s’attendre à un tirage au sort difficile en ligue des champions. Pour Mourad Aerts, une telle opportunité va obliger l’OM à adapter son style de jeu.

« C’EST POUR ÇA QUE JE PRIE POUR QUE RADONJIC DEVIENNE UN AUTRE JOUEUR »

« Sur la Ligue des Champions, ce qui me fait peur, c’est surtout : comment va t-on adapter notre style de jeu et notre tactique de Ligue 1, à la Ligue des Champions ? On ne va pas être une équipe dominante. On a vu pendant les amicaux Villas-Boas dire qu’il fallait surement se préparer à défendre.

Face au Bayern Munich, on a perdu que 1-0 en amical, mais on s’est procurés très peu d’occasions… C’est pour ça que je prie pour que Radonjic devienne un autre joueur. Parce qu’il faut aussi des joueurs qui vont attaquer la profondeur, et surprendre les blocs bas, c’est le b.a.-ba du Football. Lyon a montré ça face au Bayern avec Caqueret qui lançait Toko-Ekambi ou Depay. Qui va faire ça à l’Olympique de Marseille?

Après, y a peut-être d’autres solutions, et c’est pour ça que les coaches existent. Peut-être qu’il va replacer Bouna Sarr ? Donc moi, c’est plus la dessus que j’ai des questions. Sur le côté tactique et sur le fait qu’en Ligue 1, on ne peut pas défendre, on est obligés, de par notre statut, d’être une équipe dominante. Le truc qui m’intéresse vraiment, c’est comment Villas-Boas va travailler et s’adapter en Ligue des Champions. »

Mourad Aerts. Source : Débat Foot Marseille – 24/08/2020



