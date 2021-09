OM : »Avec Sampaoli, les joueurs savent ce qu’ils doivent faire, pas comme avec Rudi Garcia ! »

Le système de jeu utilisé par Jorge Sampaoli permet de voir un football spectaculaire à Marseille. Chaque joueur connait son rôle comme l’a expliqué notre invité Matthias Manteghetti…

La bonne dynamique de l’Olympique de Marseille est grandement dû au système de jeu mis en place par Sampaoli. La rigueur mais aussi la folie permettent aux Marseillais d’être deuxième du championnat.

L’OM c’est ultra organisé — Manteghetti

Invité sur le plateau de DFM, l’ancien journaliste Canal + a donné son point de vue sur la tactique mise en place par Jorge Sampaoli :

« On entend beaucoup que l’OM c’est un bordel organisé et qu’on comprend pas trop comment cette équipe joue. Mais la position moyenne des joueurs après chaque match on retrouve la composition de départ. Il ne court pas trop, ou pas pas assez, l’OM c’est ultra organisé. Chacun à sa zone, on n’a jamais couru plus que l’adversaire, on court de manière intelligente. » Matthias Manteghetti – Source: FCM (21/09/21)

Pendant l’intervention de Mattias Manteghetti, Nicolas Filhol a souhaité faire une comparaison avec le management de Rudi Garcia : « On a un coach psychopathe organisateur, Rudi Garcia disait à ses joueurs de courir et de tirer, cette fois c’est organisé ! »

On a un effectif assez court — Sampaoli

« L’OM de Bielsa a fait une très grande première partie de saison et on espère faire de même. On espère ne pas baisser en seconde partie de saison et cela sera lié avec l’évolution de l’équipe… L’exigence de chaque match requiert que tout le monde soit à 100%. Et au sein de l’équipe où il y a beaucoup de concurrence, tous les joueurs peuvent jouer. La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C’est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là. (…) Certains joueurs ont accumulé des matchs et ça s’est vu lors de la deuxième mi-temps contre Rennes parce que le match était exigeant. Donc il faut faire attention aux blessures et parce qu’on a un effectif assez court. Il y aura la possibilité de faire des changements. On est obligés de continuer à effectuer une rotation dans l’équipe. (…) À ce poste, où il n’y a pas tant de rotation, il faut faire attention. On a un effectif assez court en défense donc on fait attention à la fatigue. En défense, Luan et Saliba ont joué quasiment tous les matchs, donc on va analyser les prochaines rencontres pour voir s’ils joueront. (…) Je ne m’imagine pas diriger une équipe avec moins d’intensité. On travaille donc par rapport à ça. » Jorge Samapoli – source : conférence de presse (21/09/2021)