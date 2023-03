OM : Azzedine Ounahi sur la pente ascendante !

L’Olympique de Marseille a remporté un précieux succès ce dimanche à Reims. Entré en jeu à l’heure de jeu, Azzedine Ounahi monte en puissance. Hakim Zhouri (journaliste pour Lions de l’Atlas) est revenu pour FCM sur la prestation de l’international marocain.

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet hiver en provenance d’Angers, Azzedine Ounahi doit pour l’instant se contenter de quelques bouts de matchs. Entrée en jeu à la 65ème minute lors de la victoire marseillaise à Reims ce dimanche, l’international marocain s’est montré précieux à la récupération du ballon et dans l’animation offensive de son équipe. Invité à réagir pour FCM sur la performance de l’ancien angevin, le journaliste Hakim Zhouri estime que Ounahi peut apporter encore plus à son équipe.

On retrouve petit à petit le Ounahi de la Coupe du Monde

« C’était une entrée plutôt convaincante. Il a apporté le danger devant le but. Même si je pense qu’il peut faire mieux et qu’il peut être plus incisif, il a été globalement bon dans le repli défensif. Quand l’OM perdait le ballon, on voyait que Sanchez revenait systématiquement défendre, donc je pense que pour Ounahi il y a encore de quoi s’améliorer. C’est ce que Tudor dit à son propos. Il explique qu’il est sur la bonne voie et qu’il travaille. On sait que dans l’effectif, il y a d’autres joueurs qui peuvent faire le job. La gestion de Tudor est justifiée. Ce n’est pas une mauvaise chose de ne pas le mettre trop en avant pour éviter qu’il fasse n’importe quoi. Il y a un juste milieu à trouver. Dans le toucher de balle, on retrouve progressivement le Ounahi de la coupe du Monde. Il fait des choses qui font plaisir aux supporters. C’est une entrée convaincante. J’attends de voir la suite mais je suis globalement satisfait. » Hakim Zhouri – Football Club de Marseille (19/03/2023)

Ounahi est très technique, on voit qu’il a du ballon

« En étant optimiste, on voit rapidement qu’un joueur comme Ounahi a montré de belles choses lorsqu’il est rentré sur le terrain. Il a quand même des qualités techniques, il se porte rapidement vers l’avant. On voit qu’il a du ballon. Je ne sais pas sur un match entier ce que cela peut donner mais il y a des facteurs d’espoirs. Ce sont des choses que l’on a pas encore vu avec Vitinha. Je me pose une question sur ses deux joueurs. Est-ce que Longoria ne serait pas déjà en train de préparer la saison prochaine ? Actuellement Tudor a besoin de joueurs qui s’adaptent aux besoins du club et qui risquent de ne jouer que des bouts de matchs jusqu’à la fin de la saison. On sait que lors du prochain mercato, il va y avoir du mouvement. On parle beaucoup du départ de Guendouzi, il y a aussi des rumeurs sur Alexis Sanchez. Est-ce qu’il sera à l’OM la saison prochaine ? Il y a peut être une volonté de Longoria d’anticiper, de préparer la saison prochaine et de permettre à de jeunes joueurs comme Ounahi et Vitinha de s’acclimater à partir de la trêve hivernale. L’équipe tourne bien et on prépare déjà la suite. » Jérémy Bacchi – Source : Football Club de Marseille (14/03/2022)