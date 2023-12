Arrivé pour remplacer Marcelino, Gennaro Gattuso a mis quelques matchs avant de trouver ses marques et installer un système de jeu qui fonctionne. Denis Balbir lui tire son chapeau.

A son arrivée, Gattuso a tenté d’instaurer un système de jeu qui ne semblait pas coller aux joueurs de l’Olympique de Marseille. Le coach italien s’est peu à peu résigner à mettre en place une défense à 3 qui marche bien mieux et facilite les attaques et la projection vers l’avant. Pour Denis Balbir qui écrit sur son blog sur le site But Football Club, c’est un véritable coup de poker gagnant qu’il faut saluer.

« S’il a eu un peu de mal à s’acclimater à la Ligue 1, ça va aussi beaucoup mieux pour Gennaro Gattuso. Oui, il a parfois un vocabulaire un peu « fleuri » mais on retrouve le « Rino » qu’on avait connu joueur, qui ne lâche rien… et qui se révèle aussi être un technicien plus que correct. En tout cas, les joueurs ont envie de répondre à ce qu’il propose. Ils sont déterminés à le suivre et c’est ça le plus précieux pour Marseille, explique le journaliste sur But Football Club. Depuis deux matchs, on a assisté à un passage au 3-5-2 réussi. Au départ, Gennaro Gattuso n’était pas convaincu et pensait jouer contre nature mais il n’est pas resté buté sur ses idées. C’est aussi un signe d’intelligence. C’est tout à son honneur d’avoir su se réinventer, corriger le tir et y faire adhérer les joueurs qui, selon ses dires, n’étaient eux-mêmes pas favorables au passage à trois derrière. Ce coup de poker conforte finalement Gattuso en tant que véritable tacticien. Cela demande une part de réussite mais c’est aussi beaucoup de travail. Au final, que constate-t-on ? Sur les derniers matchs, on a plaisir à voir jouer l’OM, une équipe qui a retrouvé une âme et beaucoup de volonté. »