OM : Balerdi a du mal à encaisser…

L’Olympique de Marseille n’a pas fait mieux qu’un match nul face à l’OGC Nice (2-2) lors de la 29e journée de Ligue 1 ce mercredi soir. En zone mixte, Léo Balerdi avait du mal à digérer ce match nul…

Le défenseur de l’OM, Balerdi s’est exprimé en zone mixte suite au match nul concédé face à Nice ce mercredi. « C’est dégoûtant. On a eu les dernières occasions avec « Ili » (Ndiaye) et « Auba » (Aubameyang). Parfois, tu as besoin d’avoir de la chance. On ne l’a pas eue dans ces situations. Il y a des choses positives, on a joué à 10 contre 11. On a fait des efforts, tout donné. On avait besoin de gagner. Mais vu notre situation, on ne peut pas considérer ce résultat comme une défaite. Le deuxième but qu’on encaisse sur une frappe de loin a été dur, on avait fait beaucoup d’efforts. On reste positif, un match important contre Lens arrive, il faut le gagner. »

Balerdi sur l’arbitrage: « C’est dégoûtant !! Je pense que l’on a tout donné et il faut continuer. » #OMOGCN #OM #TeamOM pic.twitter.com/pkXKm3lSmR — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 24, 2024





En conférence de presse après la rencontre, Jean Louis Gasset est revenu sur ce rouge reçu par Moumbagna lors de cet OM – Nice qu’il estime non mérité et sur la conséquence sur son système de jeu. « C’est fait, c’est fait. Ça ne paraissait pas être une agression, de loin en tout cas. Bien sûr, les ralentis donnent plus d’images. J’ai vu Medhi (Benatia), qui m’a dit à la mi-temps que ce n’était pas mérité. Il a fallu passer la mi-temps pour organiser l’équipe et dire exactement ce qu’il fallait faire pour réaliser un bon résultat. On a essayé de faire cela, en ayant toujours l’objectif de gagner. On a débuté timidement, mais à partir de l’égalisation de Clauss, on a pris le jeu à notre compte, on a dominé Nice. L’expulsion vient redistribuer les cartes, nous oblige à adopter un autre système, à repenser la hauteur de l’équipe, mais toujours dans l’esprit. Les joueurs ont bien appliqué le plan. »

