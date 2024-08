OM : Balerdi annonce la couleur face à Brest !

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille.

Avant le premier match de la saison 2024/2025, la traditionnelle conférence de presse d’avant match a été programmé ce vendredi midi. Léo Balerdi a évoqué le déplacement à Brest de samedi.

Leo Balerdi a clairement fait savoir qu’il voulait gagner face à Brest en conférence de presse ! « On veut commencer avec la victoire. Je pense que Brest est une équipe très bonne et un adversaire qui va nous montrer où on en est, si on arrive à mettre en place ce que le coach nous a donné. C’est à nous de mettre l’intensité et la bonne mentalité, ça part de nous. »

#Balerdi : « Je remercie tout le club. Je suis trop content d’avoir le droit de continuer à Marseille. Pour moi l’OM c’est spécial. » #OM #conf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) August 16, 2024