OM : Balerdi comme Ocampos à l’époque ?

Leonardo Balerdi ne vit pas une saison facile à l’Olympique de Marseille. Même s’il a pu avoir de bons passages, le public semble surtout se focaliser sur ses contre-performances…

Son représentant, Gaston Maza, s’est confié à RMC sur la situation actuelle de son poulain.

« Leo va bien. Certaines choses ne font pas plaisir à entendre mais il a le mental pour faire face et se battre. On vient d’Amérique latine, Léo a grandi à Boca Juniors, on connaît ces ambiances chaudes et cette pression. C’est ce genre de public qui te fait grandir. Un club comme l’OM, c’est extraordinaire, et Léo se sent bien à Marseille. On essaie de rester tranquille, ne pas trop lire la presse ou internet, confirme Gaston Maza. Il faut rester calme, ne pas de disperser, boire quelques matés. Avec Lucas Ocampos, on avait aussi vécu quelques moments durs avec les supporters. Mais c’était un mauvais moment à passer et ensuite il a fini sur une saison extraordinaire avec une finale de Coupe d’Europe, puis de belles saisons à Séville. » Gaston Maza – Source : RMC Sport

« Balerdi doit faire gaffe ! »

Le défenseur argentin avait notamment été expulsé lors de son dernier match à domicile face à Strasbourg. Un rouge peut-être sévère mais qu’il aurait pu éviter selon Daniel Riolo.

A LIRE AUSSI : Fan Cam OM – Strasbourg : « Réveillez-vous ! », la colère des supporters marseillais ! Balerdi, Tavares visés !

« Le seul truc que tu peux analyser c’est : quand tu joues à 10 contre 11 et que tu mènes 2-0, le changement que fait Tudor, est-ce qu’il a lieu d’être ou pas? D’enlever les attaquants et donc tu perds une dimension de pressing et ensuite tu ne fais que de subir. Est-ce qu’il s’est dit : ça va passer parce qu’on mène 2-0 et ce n’est pas une équipe dingo en face? Visiblement, ça n’a pas match. Après il faut dire que les deux buts que met Strasbourg, ils peuvent retenter de les marquer, ils ne vont pas les mettre au fond ! Au final, je ne sais pas. A vous de me dire mais je pense que les choix ne sont pas bons. En vouloir à Tudor, ça me semble sévère quand on voit la nature des buts de Strasbourg. Il n’y a rien de cohérent dans le match de ce soir. Ils prennent un point sur Monaco. C’est un gâchis. Balerdi doit faire gaffe. Que ce soit sévère ou pas sévère, la faute est stupide et ça ne sert à rien. Strasbourg, à domicile… Alors que tu connais tous les résultats des concurrents avant le match. C’est une faute. L’OM commet une faute ce soir, clairement. » Daniel Riolo – Source : RMC (12/03/23)