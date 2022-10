OM : Balerdi, courte euphorie !

L’OM s’est incliné 1-2 face à Ajaccio samedi lors de la 10e journée de Ligue 1. Voici la note et l’appréciation de Léonardo Balerdi sur ce match.

L’Olympique de Marseille a complétement raté son match face à la lanterne rouge, l’AC Ajaccio. Les marseillais avait pourtant bien débuté le match, avec du mouvement et des opportunités. Gerson avait trouvé Sanchez dans la surface, suite à une main l’arbitre a accordé un penalty transformé par Payet, pour son centième but en Ligue 1. Mais après cette ouverture du score à la fin du premier quart d’heure, plus rien. L’OM a déjoué, à l’image d’un Tavares nonchalant, Mmeba se faire prendre de vitesse et les corses égalisent d’une belle frappe. La réaction n’est jamais venue, pire Ajaccio a doublé la mis en seconde période sur un centre avec rebond, Balerdi a dévié le ballon dans ses propres filets. Les entrées en jeu de Veretout, Harit, Under et Suarez n’ont rien changé. Seul Dieng rentré en fin de match a réussi à se procurer des occasions qu’il n’a pas transformé. Une grosse déception d’autant que le PSG et Lens ont perdu des points…

La note de Leonardo Balerdi : 3/10

Son appréciation Balerdi, courte euphorie !

Il était sur une pente ascendante avec son bon match face au Sporting. Mais Balerdi, pourtant repositionné dans l’axe de la défense à trois a encore pêché. Auteur d’une première période correcte avec des duels gagnés, il a sombré avec son collectif. Un placement plus aléatoire, des relances moyennes et surtout un but contre son camp évitable qui donne la victoire au dernier de Ligue 1 au Vélodrome. Le jeune argentin n’a pas eu beaucoup de temps pour savourer son retour en grâce…

Les notes des médias L’Equipe 3/10 Semaine riche en buts pour l’Argentin, auteur d’une tête décisive contre le Sporting, mardi (action du 3-1) en C1. Mais le central se serait bien passé de ce début de seconde période, cet après-midi, quand il a trompé Blanco en reprenant un centre de Youssouf Koné (47e), qui était certes dans la boîte mais semblait anodin. Jusqu’ici, Balerdi avait assuré, coupant bien sûr Moussiti-Oko (27e), qu’il a aussi assaisonné pendant toute la première période. Il avait aussi contré de la tête une frappe adverse (43e) et apparaissait plutôt fringant… Maxifoot 3/10 On pensait le défenseur central argentin sur la pente ascendante après son bon match face au Sporting. Raté ! Très fébrile, le Marseillais a complètement manqué son retour des vestiaires en marquant contre son camp et en rendant de nombreux ballons sur des relances moyennes. Un match à oublier, un de plus pour lui. FootMercato 3.5/10 Après son bon match en Ligue des Champions, le défenseur argentin devait confirmer ce samedi après-midi au Vélodrome. Mais cela n’a pas du tout été le cas. L’ancien du Borussia Dortmund est retombé dans ses travers avec un placement douteux, des interventions maladroites et des relances manquées. Il est fautif sur le deuxième but d’Ajaccio avec ce but contre son camp.